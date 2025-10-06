В Уфе проходят проверки спецтехники к зимнему сезону

Столица Башкортостана готовится к предстоящим холодам и сопутствующим им осадкам. В районах Уфы проверяют состояние спецтехники и оперативность диспетчерских служб, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в зимнем режиме. Ежегодный смотр машин проводят представители комиссии, среди которых специалисты Управления гражданской защиты Уфы, службы коммунального хозяйства и благоустройства администрации города, инспекции Гостехнадзора и отдела ГАИ.

Уже 11-й год Вячеслав Андреев каждое лето заботится о том, чтобы дороги Уфы оставались в порядке, — на спецтехнике охлаждает асфальт и предотвращает деформации. Зимой миссия усложняется: он не только очищает улицы от снега, но и борется с наледью, одновременно загружая и распределяя песок и соль.

Для борьбы с зимней стихией Ленинский район привёл в порядок 33 машины: самосвалы, пескоразбрасыватели, тракторы с щёткой, грейдеры, погрузчики, экскаваторы и другую технику. Параллельно идут и сварочные работы.

А вот Кировский район Уфы уже завершил подготовку. На суд экспертов вынесли готовую коммунальную технику — это 48 машин. В том числе проверили готовность водительского состава, документацию, исправность ходовой части, световых приборов, навесного оборудования и другие ключевые параметры.