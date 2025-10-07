В районах Башкирии вспыхнула сухая трава

В Госкомитете Башкирии по ЧС ежедневно следят за пожарной обстановкой в регионе.

За прошедшие сутки новых очагов лесных пожаров не выявлено. Однако спасатели зафиксировали и ликвидировали два горения сухой растительности. Очаги возгорания зарегистрированы в Мелеузовском районе вблизи деревни Верхнеюлдашево и в Илишевском районе вблизи села Бишкураево.

С начала года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 45 га и 356 загораний сухой растительности на общей площади более 1340 га.