В Уфе школьникам показали работу спасателей и диспетчеров

В Уфе ученики 116-й школы посетили единую дежурно-диспетчерскую службу и поисково-спасательный отряд. Детям рассказали о важности работы диспетчеров и сотрудников МЧС. С каким оборудованием познакомились школьники и какие вопросы их волновали?

От теории – к практике. В 116-й школе Уфы знают, как обучать будущих спасателей. Десять кадетских классов – это серьезная подготовка к сложной и ответственной работе. Ребята регулярно посещают центры МЧС, чтобы увидеть все своими глазами. Заглянув в самое сердце спасательной службы, они убедились: здесь секунды решают судьбы.

В рамках дня открытых дверей школьникам рассказали об оборудовании и снаряжении спасателя. Они посетили разные отделы центра, где каждый день готовятся к спасению жизней. Помимо технических моментов ребята узнали о деятельности поисково-спасательного отряда и его истории. Для них, выпускников специализированного класса, такие экскурсии особенно важны. Они помогают определиться с будущей профессией.

Находясь в диспетчерской, школьники услышали десятки звонков. Они наглядно увидели, как нужно общаться с человеком, который оказался в беде, и какие наставления нужно давать свидетелю происшествия.