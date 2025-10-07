В Башкирии врачи спасли жизнь 65-летнему пациенту

В Белорецке врачи оказали помощь 65-летнему мужчине, который обратился с жалобами на высокое кровяное давление. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава республики.

Несмотря на продолжительное лечение, состояние пациента не улучшалось. При дальнейшем обследовании медики выявили сужение почечной артерии — сосуда, отвечающего за кровоснабжение почек, что и стало причиной повышенного артериального давления.

Чтобы восстановить нормальный кровоток, хирурги провели сложную процедуру стентирования почечной артерии. После вмешательства давление пациента начало постепенно снижаться и вскоре вернулось в норму.