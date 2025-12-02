В Башкирии спасли пациента с опухолью поджелудочной железы

В Республиканской клинической больнице имени Г. Г. Куватова хирурги успешно провели операцию пациенту со злокачественной опухолью поджелудочной железы. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Мужчина был доставлен санавиацией с симптомами выраженной слабости и желтухи. Обследование выявило опухоль поджелудочной железы, которая стала причиной развития механической желтухи. В экстренном порядке врачи выполнили чрескожное дренирование желчных протоков, чтобы устранить желтуху. После стабилизации состояния пациента бригада хирургов приступила к тотальной панкреатодуоденэктомии.

За последние шесть лет в РКБ им. Г.Г. Куватова было выполнено семь таких высокотехнологичных вмешательств.

Послеоперационный период протекал без осложнений. После выписки пациент продолжит наблюдение и лечение по месту жительства, где ему будет назначен курс химиотерапии.