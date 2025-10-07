В Уфе водитель «Ленд Ровер» стал виновником ДТП

Накануне днем в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции столицы, 33-летний водитель за рулем автомобиля «Ленд Ровер Дискавери» на улице Сипайловской столкнулся с движущейся в попутном направлении спереди «Хендай Солярис».

В результате ДТП водитель и пассажир «Хендай» получили различные травмы и обратились за медицинской помощью, после чего их отпустили.

По данному факту начато административное расследование.