В Башкирии ведётся усиленный контроль за качеством еды в школах

В Башкирии большое внимание уделяется качеству и доступности еды в учебных учреждениях. Корреспонденты ИА «Башинформ»  и журналисты районных газет посетили школы республики, оценили столовые, предлагаемую школьникам еду и поговорили с самими учащимися.

Фото №1 - В Башкирии ведётся усиленный контроль за качеством еды в школах

Теперь продукты в столовые предоставляют проверенные производители. 

Молоко, кефир, сметану, сливочное масло нам поставляет Уфимский молокозавод. Мясо производит комбинат, который занимается мясопереработкой именно для детского питания. Овощи у нас фермерские, также мы принимаем картофель, морковь, лук у населения, а в этом году заготовили вишню и смородину, будем делать плодово-ягодный напиток. Хлеб покупаем только ишимбайский».

Татьяна Надеева, заместитель управляющего ИП «Семенихина М.А.»

В Чишминском районе все больше овощей для школьных столовых закупают у местных жителей, которые выращивают их на своих огородах. Зимфира Галимзянова из села Дурасово рассказала газете «Родник плюс», что каждую осень сдает до трех-четырех тонн капусты. Это «Слава» и «Подарок», так популярны еще с советских времен. И с некоторых пор и сорт «Мегатон», он сочный, вкусный, идеален как в сыром виде для салатов, да и на засолку хорош.

Мини-опрос показывает: больше всего в школах детям нравятся не изысканные блюда, а обычные макароны и картофельное пюре. Но это не означает, что каждый день нужно готовить только их. 

Все удивляются, почему пюре в школьной столовой всегда такое нежное и, как говорится, без комочков. Секрет прост: для этого создана специальная машина. Благодаря капитальному ремонту нашей школы преобразились кухня и столовая. Появилось современное оборудование: новые духовые шкафы, плиты. Мы работаем с семи утра до пяти вечера, все время на ногах, но находиться в такой уютной кухне теперь только в радость.

Лидия Ишмурзина, старший повар Полилингвальной многопрофильной школы №2 села Мишкино

В сибайской школе №6 после первого урока учеников начальных классов ждёт завтрак: омлет, сыр, яблочный сок, чай и свежий хлеб.

Мне нравится, как готовят наши повара, с удовольствием ем гречневую кашу. Сегодня ее подали с куриным филе, тушеным с овощами, и свежими помидорами. У меня есть возможность обедать бесплатно, так как мой папа – участник СВО.

Полина, школьница 

Я беру с собой бутерброды. В школьном буфете продают свежую выпечку: пиццу, сосиски в тесте и хот-доги – все вкусно. А мой братишка-второклассник Ярослав питается в столовой – все доедает, особенно любит макароны с сыром. Мы живем далековато, в поселке Горном, выезжаем рано, поэтому завтракаем уже в школе.

 Снежана Гаврилова, школьница 

Мы за здоровое и правильное питание, стараемся, чтобы было и вкусно, и полезно.

Гульсасяк Ганиева, шеф-повар школы «Взлетай» Уфимского района

По словам повара, меню у них довольно разнообразное: есть несколько видов молочных каш, супов, салатов с овощами. Один из самых любимых супов – рассольник Ленинградский с перловкой, также готовят щи, борщ, домашнюю лапшу, гороховый, овощной и рисовый супы. Куриные котлеты и рыбные биточки привозят в виде полуфабрикатов. В мясных блюдах используется филе курицы, крылышки, бедра, голень. А еще дети просто обожают рыбные котлеты из филе минтая.

В школах Октябрьского недавно появились такие новинки, как рыбные палочки, куриные фрикадельки, паста с курицей, молочный рисовый суп, а с этой осени на обед иногда дают башкирский суп «Ыумас ашы», который напоминает русскую затируху.

Наш город многонациональный, и «Ыумас ашы» отлично подходит и удовлетворяет нескольким требованиям — по санитарным правилам, простоте приготовления и стоимости. Если понравится детям, то будет очень хорошо.

Татьяна Абрамова, руководитель комбината питания

Во всех школах республики регулярно проводят дни открытых дверей, когда родители могут прийти и оценить качество блюд.

Конечно, есть дети, которые без особого удовольствия едят школьные блюда. Это зависит от индивидуальных предпочтений в питании, большую роль здесь играют привычки, заложенные в семье. Если школьники предпочитают перекусывать принесенными из дома чипсами, газировкой, шоколадками, то их трудно будет уговорить покушать суп или кашу, хотя они и очень полезные, и вкусные.

Лиляна Хузина, мама двух школьников

Председатель родительского комитета из Ермекеевского района Фидан Насыров рассказывает, что проверку всегда начинает с пищеблока. Смотрит, чтобы было чисто и аккуратно.

Что касается самой еды, в первую очередь я обращаю внимание на температуру блюд, а затем уже на вкус. По моему мнению, еда всегда горячая и вкусная. Я ем с удовольствием. В наше время школьный обед мог состоять из стакана чая и куска хлеба. Сейчас я спокоен за питание наших детей.

Фидан Насыров

В столовой школы имени Чугункина села Кармаскалы для детей организовали полноценный завтрак и обед: каши, макаронные изделия, котлеты, салат, чай, кусочек сыра, сок, яблоки и свежий кармаскалинский хлеб.

Я неоднократно посещала дни открытых дверей и могу с уверенностью сказать, что наши дети получают качественное и сбалансированное питание. Все очень вкусно и, главное, полезно. Особо важно, что для детей выпекается специальный хлеб с пониженным содержанием соли.

Нурсиля Аминова, мама 

У члена родительского комитета школы села Рощинский Динары Абдуллиной к меню есть один большой вопрос.

Мои дети довольны питанием, всё доедают и дома просят меня: «Мам, а приготовь тушёную картошку с мясом, как в школе». Единственное замечание от них в адрес лиц, ответственных за питание: верните плов. Дети очень его любили. К сожалению, его убрали из меню.

Динара Абдуллина

Шеф-поваром Башкирской гимназии села Малояз уже больше 20 лет работает Ольга Сергеева.

Главная награда для меня в моей работе – благодарность детей. Всегда готовлю с настроением, тогда и блюда получаются вкусными!

Анеля Мингалиева, мама

Рабочий день в столовой школы №3 Благовещенска начинается в 4 утра. Здесь свой пищеблок, это значит, еду тут готовят, а не привозят и разогревают. Повара включают котлы и начинается подготовка продуктов в соответствии с меню на день. На стол попадает далеко не вся еда. Часть блюд повара убирают в холодильник на 48 часов: если случится нештатная ситуация, всегда можно сдать эту еду в лабораторию и проверить ее на соответствие качеству.

В столовой трудятся пять человек, недавно здесь начали проходить практику студенты местного колледжа. Повара рассказывают, что некоторым студентам так нравится работать в столовой, что они потом просятся сюда на следующую производственную практику, рассказывает местная газета «Панорама».

Фанира Шаяхметова работает в Серменевской школе Белорецкого района уже 34 года.

Раньше, было дело, сама бегала по магазинам в поисках продуктов, плакала от злости. Меню тоже составляла сама исходя из того, что было в холодильнике. Родители учеников собирали картофель и обменивали его на продукты. Хорошо, что те времена позади, сейчас конкурс, подрядчик. Они и меню сами составляют, и технологические карты. Нам остается только обеспечить детей качественными полуфабрикатами, вкусными, горячими завтраками и обедами из продуктов местных производителей.

Фанира Шаяхметова

Я занимаюсь волейболом, после занятий остаюсь в школе на тренировки. Сил на спорт уходит немало. Поэтому кушаю здесь три раза в день. Не помню, чтобы в последние годы тут готовили невкусно. Из всех предлагаемых блюд предпочитаю макароны с котлетой. Причем уже сегодня мы можем выбрать меню на завтра из трех блюд. И это здорово. Компот, кстати, здесь готовят как дома – вкусный, в меру сладкий.

Ульяна Баньшикова, школьница 
