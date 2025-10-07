В Башкирии ведётся усиленный контроль за качеством еды в школах

В Башкирии большое внимание уделяется качеству и доступности еды в учебных учреждениях. Корреспонденты ИА «Башинформ» и журналисты районных газет посетили школы республики, оценили столовые, предлагаемую школьникам еду и поговорили с самими учащимися.
Теперь продукты в столовые предоставляют проверенные производители.
В Чишминском районе все больше овощей для школьных столовых закупают у местных жителей, которые выращивают их на своих огородах. Зимфира Галимзянова из села Дурасово рассказала газете «Родник плюс», что каждую осень сдает до трех-четырех тонн капусты. Это «Слава» и «Подарок», так популярны еще с советских времен. И с некоторых пор и сорт «Мегатон», он сочный, вкусный, идеален как в сыром виде для салатов, да и на засолку хорош.
Мини-опрос показывает: больше всего в школах детям нравятся не изысканные блюда, а обычные макароны и картофельное пюре. Но это не означает, что каждый день нужно готовить только их.
В сибайской школе №6 после первого урока учеников начальных классов ждёт завтрак: омлет, сыр, яблочный сок, чай и свежий хлеб.
По словам повара, меню у них довольно разнообразное: есть несколько видов молочных каш, супов, салатов с овощами. Один из самых любимых супов – рассольник Ленинградский с перловкой, также готовят щи, борщ, домашнюю лапшу, гороховый, овощной и рисовый супы. Куриные котлеты и рыбные биточки привозят в виде полуфабрикатов. В мясных блюдах используется филе курицы, крылышки, бедра, голень. А еще дети просто обожают рыбные котлеты из филе минтая.
В школах Октябрьского недавно появились такие новинки, как рыбные палочки, куриные фрикадельки, паста с курицей, молочный рисовый суп, а с этой осени на обед иногда дают башкирский суп «Ыумас ашы», который напоминает русскую затируху.
Во всех школах республики регулярно проводят дни открытых дверей, когда родители могут прийти и оценить качество блюд.
Председатель родительского комитета из Ермекеевского района Фидан Насыров рассказывает, что проверку всегда начинает с пищеблока. Смотрит, чтобы было чисто и аккуратно.
В столовой школы имени Чугункина села Кармаскалы для детей организовали полноценный завтрак и обед: каши, макаронные изделия, котлеты, салат, чай, кусочек сыра, сок, яблоки и свежий кармаскалинский хлеб.
У члена родительского комитета школы села Рощинский Динары Абдуллиной к меню есть один большой вопрос.
Шеф-поваром Башкирской гимназии села Малояз уже больше 20 лет работает Ольга Сергеева.
Рабочий день в столовой школы №3 Благовещенска начинается в 4 утра. Здесь свой пищеблок, это значит, еду тут готовят, а не привозят и разогревают. Повара включают котлы и начинается подготовка продуктов в соответствии с меню на день. На стол попадает далеко не вся еда. Часть блюд повара убирают в холодильник на 48 часов: если случится нештатная ситуация, всегда можно сдать эту еду в лабораторию и проверить ее на соответствие качеству.
В столовой трудятся пять человек, недавно здесь начали проходить практику студенты местного колледжа. Повара рассказывают, что некоторым студентам так нравится работать в столовой, что они потом просятся сюда на следующую производственную практику, рассказывает местная газета «Панорама».
Фанира Шаяхметова работает в Серменевской школе Белорецкого района уже 34 года.