В Башкирии ведётся усиленный контроль за качеством еды в школах

В Чишминском районе все больше овощей для школьных столовых закупают у местных жителей, которые выращивают их на своих огородах. Зимфира Галимзянова из села Дурасово рассказала газете «Родник плюс», что каждую осень сдает до трех-четырех тонн капусты. Это «Слава» и «Подарок», так популярны еще с советских времен. И с некоторых пор и сорт «Мегатон», он сочный, вкусный, идеален как в сыром виде для салатов, да и на засолку хорош.