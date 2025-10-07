Пенсионеры из Уфы отправились в тур по святым местам республики

Полсотни пенсионеров из Уфы отправились в однодневный тур по святым местам республики в рамках программы «Башкирское долголетие». Она реализуется в рамках нацпроекта «Демография» по поручению главы региона Радия Хабирова с 2020 года. Её основная цель – увеличение продолжительности и качества жизни людей. За пять лет инициатива охватила свыше миллиона человек «серебряного» возраста.

Для нее эта поездка по счету далеко не первая. На пенсии уфимка Аниса Аминева предпочла домашнему времяпрепровождению путешествия. В очередной тур она взяла с собой сестёр, которые впервые решили принять участие в «Башкирском долголетии».

50 участников «серебряного» возраста отправились в однодневный тур по культовым местам республики. По программе «Путь к здоровью» они духовно очистились, посетили святые места и оздоровились. Первой точкой маршрута стал Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики» в Благовещенском районе.

Дальше их путь пролегал через Нуримановский район ко второму по величине источнику в мире – Красному ключу. Там участники смогли продегустировать авторские сборы известного травника Гордеева. Им помогли индивидуально подобрать фитопродукцию.

Программа «Башкирское долголетие» включает семь направлений: школа питания, «часы серебряного возраста», обучение народно-художественным промыслам, здоровый образ жизни, волонтерство, наставничество и самое популярное – туризм. Пенсионеры расширяют свой кругозор, безопасно и активно отдыхают, улучшая свое физическое состояние.