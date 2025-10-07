Ансамбль ложкарей из Башкирии готовится к выступлению в Москве

Известный на всю Россию ансамбль ложкарей «Холмичи» из Калтасинского района готовится к выступлению в Москве. Уникальный образцовый театр радует своих поклонников на протяжении полувека не только в республике, но и далеко за её пределами. Юные таланты играют деревянными ложками под аккомпанемент народных композиций.
Пока их национальные костюмы готовят к предстоящему выступлению в столице, дети времени зря не теряют. Ежедневно в течение часа и более они энергично постукивают деревянными ложками об колени и руки. Причем не только свои, но и соседей. Коллектив сопровождает марийские, башкирские и русские народные композиции.
В образцовом театре «Холмичи» занимаются дети из села Краснохолмский Калтасинского района. Творчеством увлекаются с энтузиазмом. Тренируются так, чтобы отточить ритм до идеального исполнения и попадать в такт.
Коллектив состоит из мальчиков и подростков в возрасте от шести до 16 лет. Многих родители сюда привели ещё в раннем детстве.
И помимо концертов, они активно участвуют во всероссийских и региональных конкурсах, занимают призовые места. Число желающих попасть в коллектив, говорит режиссёр театра Максим Егоров, с каждым годом только растёт.
Через образцовый театр «Холмичи» за полвека прошли сотни воспитанников. Недавно коллектив получил президентский грант на сумму свыше 800 тысяч рублей. Как и прежде, свои новые и яркие номера артисты никому не показывают и держат в секрете. Ведь радовать зрителей и поклонников своими новыми концертами они будут в декабре.