Ансамбль ложкарей из Башкирии готовится к выступлению в Москве

Известный на всю Россию ансамбль ложкарей «Холмичи» из Калтасинского района готовится к выступлению в Москве. Уникальный образцовый театр радует своих поклонников на протяжении полувека не только в республике, но и далеко за её пределами. Юные таланты играют деревянными ложками под аккомпанемент народных композиций.

Пока их национальные костюмы готовят к предстоящему выступлению в столице, дети времени зря не теряют. Ежедневно в течение часа и более они энергично постукивают деревянными ложками об колени и руки. Причем не только свои, но и соседей. Коллектив сопровождает марийские, башкирские и русские народные композиции.

В образцовом театре «Холмичи» занимаются дети из села Краснохолмский Калтасинского района. Творчеством увлекаются с энтузиазмом. Тренируются так, чтобы отточить ритм до идеального исполнения и попадать в такт.

Не так уж тяжело, за месяц можно изучить все основы. Кирилл Логинов, артист образцового театра ложкарей «Холмичи»

Вот двойка, вот тройка, это четверка. Это все основы, которыми нас обучают. Виктор Анисимов, артист образцового театра ложкарей «Холмичи»

Коллектив состоит из мальчиков и подростков в возрасте от шести до 16 лет. Многих родители сюда привели ещё в раннем детстве.

Я занимаюсь здесь девятый год. Мне здесь нравится, здесь прикольные ребята. Мне нравится, когда мы ездим в какие-то города большие по республике, по России. Булат Шарапов, артист образцового театра ложкарей «Холмичи»

И помимо концертов, они активно участвуют во всероссийских и региональных конкурсах, занимают призовые места. Число желающих попасть в коллектив, говорит режиссёр театра Максим Егоров, с каждым годом только растёт.

Главное – это перетерпеть боль в самом начале, когда ребята играют – это больно пальцам, больно коленям – это первое время. Вот когда ты это перетерпишь, потом это даётся очень легко, и всё, по сути, ничего сложного в этом и нет. В этом, наверно, и есть уникальность. Максим Егоров, режиссёр образцового театра ложкарей «Холмичи»