Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за внимание к Башкортостану

Свой 73-й день рождения сегодня отмечает Президент страны. С этим праздником Владимира Путина от имени всей республики поздравил Радий Хабиров. Он поблагодарил главу государства за внимание к Башкортостану и помощь в реализации крупных инфраструктурных проектов. А также подчеркнул, что благодаря такой поддержке регион уверенно продолжает движение вперед.
73 — конечно, не юбилей, но для Башкортостана в этот год всё же есть круглая дата. Ведь впервые республику в качестве главы государства Владимир Путин посетил 25 лет назад. А спустя год, уже в июне 2001-го, Президент во время очередного посещения Башкортостана произнес фразу, ставшую крылатой для республики.
И, по сути, этот же тезис Владимир Путин повторил в Уфе уже два десятка лет спустя, в октябре 24-го, выступая на открытии международного форума «Россия — спортивная держава».
Достижения региона неразрывно связаны с поддержкой Президента. Благодаря ей в Башкортостане реализуют крупные инфраструктурные проекты и стройки, важнейшие для жителей региона.
Последние несколько лет были особенно богатыми на открытия при участии Президента. Владимир Путин по видеосвязи давал старт работе нового корпуса онкодиспансера и кардиоцентра, а также целого ряда спортивных объектов. На некоторых, таких как центр фехтования, присутствовал лично.
Эксперты такое внимание Путина к республике связывают с его особым отношением к Башкортостану и знаком поддержки руководства региона. Другая сторона всех официальных совещаний Президента — общение, что называется, с простыми жителями. Рабочими, строителями, учителями и военнослужащими.
Интересы государства для него всегда в приоритете. Вот и свой день рождения Президент проводит как обычные рабочие будни: на повестке совещание с членами Совбеза и несколько международных телефонных разговоров. Люди в этот день сами выражают свою любовь и поддержку в поздравлениях, локальных мероприятиях и флешмобах.