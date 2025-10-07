Радий Хабиров поблагодарил Владимира Путина за внимание к Башкортостану

Свой 73-й день рождения сегодня отмечает Президент страны. С этим праздником Владимира Путина от имени всей республики поздравил Радий Хабиров. Он поблагодарил главу государства за внимание к Башкортостану и помощь в реализации крупных инфраструктурных проектов. А также подчеркнул, что благодаря такой поддержке регион уверенно продолжает движение вперед.

73 — конечно, не юбилей, но для Башкортостана в этот год всё же есть круглая дата. Ведь впервые республику в качестве главы государства Владимир Путин посетил 25 лет назад. А спустя год, уже в июне 2001-го, Президент во время очередного посещения Башкортостана произнес фразу, ставшую крылатой для республики.

В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов. Владимир Путин

И, по сути, этот же тезис Владимир Путин повторил в Уфе уже два десятка лет спустя, в октябре 24-го, выступая на открытии международного форума «Россия — спортивная держава».

Мы собрались в Уфе, столице Башкирии, одного из наиболее самобытных регионов нашего многонационального Отечества. В этом году Уфа отмечает своё 450-летие. Хотел бы поздравить жителей города и всей республики с этим знаменательным событием. Хочу также поблагодарить за огромный вклад в развитие нашей большой страны, её ратные, трудовые, научные и спортивные триумфы. Владимир Путин

Достижения региона неразрывно связаны с поддержкой Президента. Благодаря ей в Башкортостане реализуют крупные инфраструктурные проекты и стройки, важнейшие для жителей региона.

Последние несколько лет были особенно богатыми на открытия при участии Президента. Владимир Путин по видеосвязи давал старт работе нового корпуса онкодиспансера и кардиоцентра, а также целого ряда спортивных объектов. На некоторых, таких как центр фехтования, присутствовал лично.

Эксперты такое внимание Путина к республике связывают с его особым отношением к Башкортостану и знаком поддержки руководства региона. Другая сторона всех официальных совещаний Президента — общение, что называется, с простыми жителями. Рабочими, строителями, учителями и военнослужащими.

Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию — защиту внешних рубежей единого Отечества. Во время Отечественной войны 1812 года Башкирия почти целиком посадила мужское население с 15 лет на коня, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Поэтому для меня нет ничего удивительного, что и сегодня при решении задач в ходе СВО по защите наших людей на Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье республика ведет себя так же ответственно. Владимир Путин