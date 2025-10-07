«Целенаправленная работа»: эксперт о высокой позиции Радия Хабирова в рейтинге руководителей

Радий Хабиров признан одним из наиболее влиятельных глав российских регионов. Глава Башкортостана вошел в Топ-20 руководителей с «очень сильным влиянием». Исследование подготовлено федеральным Агентством политических и экономических коммуникаций по итогам минувшего сентября.
Эксперты учитывали реализацию новых инвестпроектов и развитие промышленного потенциала регионов, создание и обновление социальной инфраструктуры, работу по газификации и созданию новых научно-исследовательских центров, а также уровень поддержки участников СВО и их семей.
Радий Хабиров стабильно входит в топ-20, подчеркивают эксперты. На эту позицию влияет социально-экономическое развитие региона, положительно сказывается и третье место республики в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив. Но учитывается и активная деятельность лично главы и его команды за последний месяц.