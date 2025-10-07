В Башкирии урожай масличных может достигнуть 1 млн тонн

Урожай масличных культур в Башкортостане впервые может достигнуть 1 миллиона тонн. Сейчас на полях полным ходом идёт уборка подсолнечника. Горячая пора началась не только у аграриев, но и у переработчиков. На Чишминском маслоэкстракционном заводе ежедневно принимают почти по 5 тыс. тонн сырья.

К уборке подсолнечника в хозяйстве «Нерал-Чишмы» приступили 3 октября. Ждали полного созревания. Десикацию, то есть обработку химпрепаратами для снижения влаги семян, проводить не стали. Помогли кратковременные заморозки.

Подсолнечник в хозяйстве занимает полторы тысячи гектаров. Почти треть площадей уже убрали. Если будет стоять такая же благоприятная погода, за неделю здесь планируют управиться. Весь урожай отправят на маслозавод.

Одна за другой гружённые семенами подсолнечника фуры заезжают на территорию Чишминского маслоэкстракционного завода. С каждой машины обязательно берётся проба. Сырьё проверяют на влажность, сорность, кислотное число и масличность.

Приёмку семян подсолнечника урожая 2025 года на маслозаводе начали 15 сентября. На сегодня заготовлено более 31 тыс. тонн семян. Примерно столько же завезли рапса. Из этой культуры здесь также получают масло, которое идёт уже не на внутренний рынок.

С каждым годом всё больше площадей отводится под высокомаржинальные культуры. В 2025-м под масличные в республике было отведено порядка 650 тыс. гектаров площадей.

На территории Башкортостана два крупных маслозавода — в Чишмах и Маячном. Сейчас там горячая пора — приёмка сырья. Однако работают оба производства в круглогодичном режиме, перерабатывая сырье башкирских сельхозпроизводителей все 12 месяцев.