В Уфе обсудили детали региональной программы «СВОи новые возможности»

Проект направлен на поддержку участников спецоперации и членов их семей, заинтересованных в открытии и ведении собственного дела, а также приобретении знаний в сфере предпринимательства.
Программа разработана фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, Национальным центром мониторинга и аналитики совместно с Филиалом Государственного Фонда «Защитники Отечества».
Обучение будет проходить в дистанционном формате в течение двух месяцев. Программа предусматривает входное тестирование, образовательные модули, вебинары с обратной связью, экспертные сессии по мерам государственной поддержки и открытую встречу с представителями органов власти и бизнес-объединений.