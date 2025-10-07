В Уфе обсудили детали региональной программы «СВОи новые возможности»

Проект направлен на поддержку участников спецоперации и членов их семей, заинтересованных в открытии и ведении собственного дела, а также приобретении знаний в сфере предпринимательства.

Программа разработана фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, Национальным центром мониторинга и аналитики совместно с Филиалом Государственного Фонда «Защитники Отечества».