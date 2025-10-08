В Уфе обсудили вопросы профилактики кибермошенничества

С начала текущего года на территории Башкортостана зарегистрировано более 15 тысяч IT-преступлений. Суммарный ущерб хищений составил более двух миллиардов рублей. Злоумышленники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, разбираются в психологии людей и используют человеческие слабости в своих корыстных интересах. Причем в большинстве случаев жертвами мошенников становятся работники бюджетной сферы и пенсионеры.