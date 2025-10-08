В Уфе наградили победителей конкурса высокой социальной эффективности

В Уфе состоялось награждение наставников и победителей всероссийских конкурсов, посвященных высокой социальной эффективности и развитию социального партнерства. Чествование победителей прошло в рамках расширенного заседания республиканской трехсторонней комиссии, где присутствовали профсоюзы, объединения работодателей и представители государства. Мероприятие приурочено к Всемирному дню действий «За достойный труд».