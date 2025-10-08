Молодые депутаты обсудили будущее Башкортостана глазами молодежи

Мероприятие приурочили ко Дню Республики. Главная тема круглого стола – «Будущее республики глазами молодежи: вызовы и перспективы». Особое внимание на мероприятии было уделено результатам уличного социологического опроса, проведенного среди молодого поколения на выходах из образовательных учреждений Уфы.

На встрече участники обсудили конкретные предложения по созданию новых форм занятости, совершенствованию образовательных программ и расширению участия молодежи в работе общественных советов и инициативных групп. Также подготовили заключение, в которое вошли практические рекомендации для органов государственной власти и местного самоуправления. На их основе Совет молодых депутатов разработает «Будущее республики глазами молодежи».