В Русдраме Башкирии рассказали о деталях будущей реконструкции

В Русском драмтеатре рассказали возможные детали будущей реконструкции. Обновления требуют сцена, зал, коммуникации и фасад. Напомним, что о капремонте вновь заговорили на встрече Радия Хабирова с министром культуры страны. Мы побывали в залах театра, чтобы узнать, какие возможности после реконструкции появятся у актеров и зрителей.

Театр – это огромная производственная площадка, в которой спектакли – лишь вершина айсберга. Львиную долю времени занимает подготовка сцены, декораций и реквизита. Все эти процессы идут практически в непрерывном режиме. День ото дня, и так уже без малого почти полвека.

Более современного взгляда требует и зрительный зал, который также нуждается в обновлении. В это здание коллектив Русдрама переехал в 1982 году. С тех пор на Большой и Камерной сценах ежегодно ставят от 4 до 6 премьер. И каждый раз собирают аншлаги. Спектакли входили в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска».

За время работы театра капремонт проводили только в холле здания. Теперь же реконструкции требует и всё остальное. Эту тему на днях Радий Хабиров поднимал на встрече с министром культуры страны.

Здание театра – памятник градостроительства и архитектуры. В проектировании участвовал Московский институт зрелищных зданий и спортивных сооружений. Лицом театра стал его фасад. Поскольку здание является объектом культурного наследия, облик необходимо сохранить в первозданном виде, включая и один из самых узнаваемых элементов – окаймленную синевой кровлю, которая по задумке архитекторов символизирует волны Агидели.