ХК «Салават Юлаев» сыграет на выезде с московским «Динамо»

«Салават Юлаев» отправился в двухматчевую поездку. Сегодня уфимцы сразятся в гостях с московским «Динамо». На выезд юлаевцы отправились после двух побед над командами «Сибирь» и «Сочи».

В активе динамовцев тоже две победы подряд – над «Трактором» и «Торпедо». Перед матчем с «Динамо» «Салават» подписал контракт с нападающим Александром Хохлачёвым. В трёх играх за уфимцев он отметился двумя шайбами.