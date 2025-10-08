Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии со «скорой» в Уфе

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали о состоянии пострадавших в аварии с машиной скорой помощи в Уфе.

Напомним, 7 октября на улице Маршала Жукова произошло столкновение скорой помощи, «Фольксваген Поло» и «Лада Гранта». В аварии пострадали 5 человек: водитель, фельдшер и пациент медицинской машины и водитель, пассажир иномарки.

Четверо пострадавших были осмотрены врачами и отпущены на амбулаторное лечение. Пострадавший пациент был доставлен в больницу №21. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.