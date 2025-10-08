МЧС Башкирии предупреждает о густом тумане

По данным Башгидромета, завтра, 9 октября, на территории республики ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Ветер южный со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6°C, местами до 0, -5°C. Днем ожидается в пределах +13, +18°C.
На автодорогах ночью и утром местами туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.
Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других автомобилей и включить противотуманные фары.
Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дороги и не отвлекаться на мобильные телефоны.