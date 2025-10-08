Радий Хабиров встретился в Душанбе с родителями студента, спасшего детей в Уфе

В Душанбе Радий Хабиров познакомился с родителями настоящего героя – Саидакбаром и Парвиной Каландаровыми. В 2020 году их сын Ходжимурод, первокурсник Башкирского аграрного университета, ценой своей жизни спас тонущих в реке детей. Об этом глава республики написал на своих страницах в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал, что хорошо помнит те события. Лично занимался отправкой тела парня на родину и уже тогда захотел познакомиться с людьми, которые воспитали такого достойного человека. Руководитель региона выразил родителям Ходжимурода слова искренней благодарности и уважения и пригласил их в гости в Башкортостан. Глава Башкирии отметил, что такие люди, как Ходжимурод, и такие мужественные поступки соединяют наши народы.