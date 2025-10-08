В Уфе обсудили список лиц для Музея забытых имен

В Уфе продолжаются работы над созданием первого в республике Музея забытых имен. Он призван увековечить память выдающихся земляков, чьи судьбы и вклад в историю Башкортостана были незаслуженно забыты или оставались в тени.

На сегодня утверждены около полусотни имен, а имена 13 кандидатов находятся на рассмотрении. В Национальном музее Башкортостана прошел круглый стол, где представители органов власти, ученые-историки, краеведы, религиозные деятели и руководители учреждений культуры рассмотрели и новые лица, достойные упоминания в экспозициях музея.