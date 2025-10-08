В Уфе прошел фестиваль боевых искусств «Юный боец»

В Уфе прошел республиканский детско-юношеский фестиваль боевых искусств «Юный боец». Это традиционные соревнования, в которых пробуют силы начинающие спортсмены. Те, кому пока рано выступать на высоком уровне, но проверить свои силы после месяцев работы в зале уже хочется.

На татами вышли более четырехсот юных бойцов в возрасте от шести лет и старше. Они выступали в разных разделах всестилевого каратэ и комбат-самообороны. Фестиваль «Юный боец» проводится три раза в год, эти состязания прошли в рамках осеннего этапа. Следующий зимний состоится в феврале 2026 года.