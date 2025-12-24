В Уфе завершилась XXI Спартакиада боевых искусств

В Уфе завершилась XXI Международная Спартакиада боевых искусств. Крупное спортивное соревнование по традиции собрало на одной площадке около пяти тысяч атлетов из разных стран. Ребята выступали по 30 видам боевых искусств, спортивных единоборств и национальных видов спорта.

В рамках Международной Спартакиады прошли мастер-классы, семинары, показательные выступления, фестивальные программы для юных участников соревнований. Всего на турнир приехали около пяти тысяч спортсменов из разных стран.

На торжественной церемонии открытия Спартакиады организаторы отметили тех, кто принимал участие и помогал в подготовке состязаний.

Одним из самых ярких событий Спартакиады стала гала-программа с финальными поединками по различным видам единоборств, такими как всестилевое каратэ и рукопашный бой.

В заключительный день в финале лучших бойцов выявили в мас-рестлинге, муай-тай и разделе комбат-самообороны – микс-комбат. В муай-тай единогласным решением судей победу одержал Эрик Сафин. В микс-комбате в октагоне свои поединки провели пять пар бойцов.

В мас-рестлинге прошли две схватки. Сначала победителя выявляли ямальский спортсмен Меретя Яптик и рестлер из Анголы – чемпион мира Самуэль Аладе. Затем встретились два российских атлета, где в двух попытках сильнее был представитель республики Ильдус Гумеров.