В Уфе завершилась XXI Международная Спартакиада боевых искусств. Крупное спортивное соревнование по традиции объединило на одной площадке около пяти тысяч атлетов из разных стран. Ребята выступали по 30 видам боевых искусств и национальных видов спорта.
Одним из самых ярких событий спартакиады стала гала-программа с финальными поединками по различным видам единоборств, такими как всестилевое каратэ и рукопашный бой. В заключительный день в финале лучших бойцов выявили в мас-рестлинге, муай-тай и разделе комбат-самообороны – микс-комбат.
Титульным боем вечера стал поединок гран-при под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги «Combat XXXХII». В октагоне в борьбе за чемпионский пояс сошлись трёхкратный чемпион мира по всестилевому каратэ Владимир Иванов и чемпион страны и победитель международного турнира по комбат-самообороне Ислам Магомедов. В итоге поединок завершился досрочной победой Иванова во втором раунде.