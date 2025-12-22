В Уфе завершилась XXI Международная Спартакиада боевых искусств

В Уфе завершилась XXI Международная Спартакиада боевых искусств. Крупное спортивное соревнование по традиции объединило на одной площадке около пяти тысяч атлетов из разных стран. Ребята выступали по 30 видам боевых искусств и национальных видов спорта.

Одним из самых ярких событий спартакиады стала гала-программа с финальными поединками по различным видам единоборств, такими как всестилевое каратэ и рукопашный бой. В заключительный день в финале лучших бойцов выявили в мас-рестлинге, муай-тай и разделе комбат-самообороны – микс-комбат.