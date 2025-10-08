В Башкирии бизнес-шерифы помогают начинающим открыть своё дело

Работа на себя. При поддержке бизнес-шерифа в Бижбулякском районе открылись новые субъекты малого и среднего предпринимательства. Собственное дело открыли жители села Аитово. Какую поддержку они получили и как смогли встать на ноги – подробнее в следующем сюжете.

Проходное место и отсутствие конкурентов на 20 километров вокруг. Мойка самообслуживания пользуется популярностью как у местных автовладельцев, так и проезжающих мимо. В соседнем боксе — небольшой сервис и пункт шиномонтажа.

Житель села Аитово Урал Ахмадеев раньше работал на севере. Выйдя на пенсию, решил не сидеть дома. О собственном ИП задумывался давно, перебирал разные варианты. И в итоге остановился на придорожном сервисе. С первых же шагов получил поддержку местного бизнес-шерифа, взял в аренду земельный участок, а по муниципальной программе развития и поддержки субъектов малого предпринимательства получил субсидию на возмещение затрат по газификации объекта.

Встречи с бизнес-шерифом Бижбулякского района проходят не только в кабинетах администрации. Замглавы по экономике и предпринимательству и сам выезжает на объекты МСП. Адресную помощь на основании социального контракта получил ещё один житель села Аитово Ильгам Мулюков. Он открыл цех по изготовлению изделий из дерева. Этому ремеслу ещё в детстве его научил дедушка.

Сочетание традиций и современного оборудования, приобретённого в рамках программы поддержки, позволяют выпускать прочные и долговечные двери, шкафы, кровати и другую мебель. Сейчас в планах открыть свою пилораму, чтобы удешевить производство.

Бизнес у Мулюковых семейный. Надёжная опора для Ильгама — его супруга Эльвира. Говорит, что хоть и много опилок, работа непыльная. Бизнес-шерифы, которые есть в каждом городе и районе республики, работают практически в круглосуточном режиме. Начинающие предприниматели могут обратиться к ним в любое время и по любым волнующим вопросам. Совместная работа даёт результаты.