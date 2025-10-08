В Уфе стартовал Всероссийский «Аграрный диктант»

В Уфе стартовала работа первого Всероссийского «Аграрного диктанта». Мероприятие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России». За 45 минут участникам нужно ответить на 30 вопросов из различных отраслей сельского хозяйства.

Задания разделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере агропромышленного комплекса» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере агропромышленного комплекса».