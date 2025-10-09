В Уфе прошла конференция, посвященная библиотекам для слепых

В Уфе прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегические инициативы специальных библиотек для слепых в сохранении культурного наследия на многонациональной территории». На мероприятие, приуроченное к 90-летию Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Тухватшина, приехали участники из Башкортостана и соседних регионов.

На встрече обсудили роль специальных библиотек в этнокультурном пространстве региона, их вклад в сохранение национального литературного наследия, а также разработку электронных ресурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2025 году конференция вошла в план основных мероприятий специальных библиотек для слепых России.