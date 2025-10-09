В Уфе пройдёт театральный фестиваль «Колонсак»

В Уфе пройдёт первый международный фестиваль театральных спектаклей для детей и молодежи «Колонсак». В нем примут участие профессиональные коллективы из разных городов России и стран СНГ.

Спектакли покажут на ведущих театральных площадках города: на сценах Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Уфимского государственного татарского театра «Нур» и Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. К участию были допущены только театры, чьи премьеры состоялись не ранее 2022 года. По итогам тщательного отбора жюри пригласило 11 учреждений.