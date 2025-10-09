В Уфе пройдёт театральный фестиваль «Колонсак»

В Уфе пройдёт первый международный фестиваль театральных спектаклей для детей и молодежи «Колонсак». В нем примут участие профессиональные коллективы из разных городов России и стран СНГ.
Спектакли покажут на ведущих театральных площадках города: на сценах Национального молодежного театра имени Мустая Карима, Уфимского государственного татарского театра «Нур» и Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. К участию были допущены только театры, чьи премьеры состоялись не ранее 2022 года. По итогам тщательного отбора жюри пригласило 11 учреждений.
Фестиваль откроется 12 октября внеконкурсным показом фэнтези «Акбузат», премьерного спектакля Национального молодежного театра имени Мустая Карима по мотивам башкирского эпоса.