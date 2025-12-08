В Уфе объявили победителей фестиваля «Театральное Приволжье»

Юные таланты. В Уфе объявили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». До этого детские и молодёжные театральные коллективы представили свои постановки, которые члены жюри оценили по достоинству.

Ей нужна минута, чтобы вжиться в роль. Кира Харинская учится в Нефтяном университете, где, вроде бы, нет места творчеству. Несмотря на это будущие нефтяники и программисты успешно развиваются в театральном направлении.

Молодые и энергичные, они не боятся рисковать и пробовать что-то новое. Так, одним из победителей фестиваля стал театральный коллектив «Лики», который смог показать на одной сцене диалог 15 актеров одновременно.

Помимо церемонии награждения, был проведён круглый стол с участниками фестиваля и выдающимися деятелями искусства и культуры Башкортостана. Он был посвящён вопросам развития театрального искусства среди детей и молодёжи, а также обмену опытом между педагогами и артистами.