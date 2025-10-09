В Башкирии вспыхнули лес и сухая трава

В Госкомитете Башкирии по ЧС ежедневно следят за пожарной безопасностью в республике.

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали один лесной пожар в Бурзянском лесничестве. Также выявлены и ликвидированы 4 случая горения сухой растительности в Ишимбайском районе вблизи села Кинзекеево, в Куюргазинском районе вблизи деревни Холодный ключ и в Баймакском районе вблизи села Ургаза.

С начала года возникло 18 очагов лесных пожаров на общей площади более 55 га и 361 загорание сухой растительности на общей площади более 1350 га.