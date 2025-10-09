В страшном ДТП на трассе Башкирии разбилась семья

Сегодня, 9 октября, около восьми часов утра на улице Загородной в Сибае произошла смертельная авария. Подробности ДТП раскрыла Госавтоинспекция республики.

По предварительным данным ведомства, 41-летний водитель «Skoda Yeti» при завершении обгона столкнулся с попутно движущейся «Skoda Kodiaq». В результате удара «Yeti» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «КамАЗ».

К сожалению, водитель «Skoda Yeti и его 40-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи. Их 13-летняя дочь позже скончалась в больнице.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства трагедии.