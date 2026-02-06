В Башкирии семья застряла на пути к роднику

Спасатели просят перед поездкой проверять прогноз погоды и дорожные условия, брать с собой заряженный телефон, запас тёплых вещей, еды и воды. Не выезжать в отдалённые районы в тёмное время суток, избегать поездок при сильном снегопаде, метели или гололёде.