Радий Хабиров примет участие в саммите «Центральная Азия – Россия»

Сегодня в Душанбе Глава Башкортостана примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и в заседании Совета глав государств СНГ. Радий Хабиров вошел в состав правительственной делегации России под руководством Владимира Путина.

Во время рабочей поездки в Таджикистан глава региона провел ряд встреч. О международном туризме, о совместных инициативах говорили с председателем местного ведомства Джамшедом Джумахонзодой. Создание представительства Корпорации развития Башкортостана и двустороннее сотрудничество Радий Хабиров обсудил с министром промышленности и новых технологий Таджикистана. Что касается будущего Российско-таджиксого индустриального парка, важно рассмотреть вопросы привлечения инвесторов, поддержки инфраструктуры, логистики и таможенного оформления.

Здесь же, в Душанбе, Радий Хабиров встретился с родными и близкими Ходжимурода Каландарова. Напомним, в 2020 году в Уфе ценой своей жизни молодой человек спас тонущих детей. Будучи студентом первого курса Башкирского аграрного университета, Ходжимурод Каландаров с друзьями отдыхал на берегу реки Белой. Они заметили двух тонущих детей и поспешили им на помощь. Мальчиков удалось спасти, однако сам Ходжимурод не смог выбраться на берег. Посмертно его наградили медалью «За доблесть».

Вы воспитали очень хорошего сына. Мы в республике о нём помним. А молодые ребята будут брать с него пример. Уверен, что такие люди, мужественные и достойные поступки, которые они совершают, соединяют народы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан