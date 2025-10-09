На улицы Уфы вышли новые трамваи из Москвы

Уфа приняла столичный подарок. На улицы города вышли новые трамваи, прибывшие из Москвы. Это не просто обновление трампарка, а комфортные поездки для граждан.

Гульнара Родионова уже больше 20 лет управляет трамваем. Совершив немало поездок, отмечает, что транспорт из Москвы особенно удобен в использовании. По ее словам, он отличается более плавным ходом и имеет современную систему обогрева и кондиционирования.

В трамвайном депо №1 106 единиц техники, почти половина из них имеют новые вагоны. Столица поставила транспорт совершенно бесплатно. Он ходит по маршрутам 5, 16 и 18 и охватывает улицу Пушкина, Госцирк и Зеленую рощу.

В ближайший месяц ожидается поставка еще 26 вагонов из Москвы. Таким образом, парк трамваев полностью обновится.