Башкирия и Таджикистан создадут индустриальный парк

Республика Башкортостан и Таджикистан создадут Российско-Таджикистанский индустриальный парк. Соответствующее соглашение подписали Глава Башкирии и председатель комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султон Рахимзода.

Фото №1 - Башкирия и Таджикистан создадут индустриальный парк

Церемония состоялась в присутствии президентов стран Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Будущий объект занимает территорию в 9,3 га. Реконструкцию и модернизацию производственных корпусов будет курировать Корпорация развития РБ за счет федерального бюджета.

Ещё одна наша задача — привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом. Начинаем новый этап в развитии экономических отношений Башкортостана и Таджикистана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
