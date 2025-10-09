Стало известно, как будет работать почта в Башкирии в праздничный день

В Башкирии в связи с празднованием Дня Республики 11 октября «Почта России» временно изменит график работы. Все почтовые отделения в регионе в этот день будут закрыты, а 10 октября завершат работу на час раньше обычного.
11 октября почтальоны не будут осуществлять доставку писем и периодических печатных изданий. Однако пенсии и пособия доставят в соответствии с графиком, согласованным с республиканским отделением Социального фонда России.
С 12 октября почтовые отделения возобновят работу в обычном режиме.