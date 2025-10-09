В Таджикистане Радий Хабиров встретился с Нурмахмадом Ахмадзодой

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с директором Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана Нурмахмадом Ахмадзодой. В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления экономического сотрудничества и расширения взаимодействия между Башкортостаном и Таджикистаном.
Отдельное внимание уделили развитию совместных проектов, в том числе по созданию Российско-Таджикского индустриального технопарка.
Нурмахмад Ахмадзода подчеркнул заинтересованность таджикской стороны в укреплении сотрудничества с Башкортостаном, в том числе в сфере поставок нефтепродуктов. Кроме того, на встрече обсудили перспективы совместной работы в области сельского хозяйства, строительства теплиц и развития проектов по озеленению территорий.