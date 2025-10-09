В Таджикистане Радий Хабиров встретился с Нурмахмадом Ахмадзодой

Есть очень хороший интерес с целью, чтобы мы тоже могли вести работу с Башкортостаном во всех направлениях. Нас всё интересует, потому что мы работаем всесторонне. Все поручения, которые есть в стране, мы получаем и доводим до конца.

Нурмахамад Ахмадзода, директор агентства по государственным материальным резервам при правительстве Таджикистана