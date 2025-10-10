Телепроект «Республика LIVE #дома» на БСТ меняет формат и название

Программа по итогам поездок Главы Башкортостана Радия Хабирова по региону «Республика LIVE #дома» меняет формат и будет выходить на телеканале БСТ не по воскресеньям и четвергам, как раньше, а по субботам и четвергам. Время остаётся прежним – 22 часа. Название – «Республика LIVE».

Как говорят авторы проекта, в обновлённом формате проекта «Республика LIVE» акценты по-прежнему на прямое, неформальное общение Радия Хабирова с жителями региона. Добавляются интересные детали его рабочих поездок, которые, как правило, остаются за кадром. Теперь в подробностях можно будет увидеть процесс подготовки, а также узнать, как реагируют жители на визит Главы к ним в школы, садики, на предприятия. Планируется и обратная связь от самого Радия Хабирова, на что он обращает внимание, что видит и слышит.

По жанру проект из документального реалистического рассказа превращается в динамичное docu-reality с элементами live-репортажа, где основное – эффект присутствия, своеобразный взгляд со стороны. Будут и исторические вставки из прошлого. Они оттенят событие, а также напомнят, с чего всё начиналось, как было раньше и чётко покажут, как стало.

При этом сохраняются спонтанные разговоры, эмоции, реакции. Они усиливают доверие, снижают дистанцию между властью и населением и делают проект максимально вовлекающим в происходящее.

В выпуске по субботам - дайджест поездок Главы Башкортостана за неделю, основное из его графика. По четвергам – прежний формат, где один или несколько объектов зритель как будто посещает вместе с Радием Хабировым.

Справочно:

Первый выпуск телепроекта «Республика LIVE #дома» вышел в эфир 14 ноября 2018 года. Это была рабочая поездка тогда еще врио Главы республики Радия Хабирова по северо-востоку Башкортостана (в Мечетлинский, Салаватский, Дуванский районы).

Тысячной программой проекта «Республика лайф #дома» в апреле 2025 года стал выпуск о рабочей поездке Главы Башкортостана Радия Хабирова в г. Благовещенск. В деталях – подробности о развитии местного завода мостовых железобетонных конструкций, где при поддержке республики реализуют масштабные инвестпроекты. А также – визит в семью участника СВО Вахида Валиева и его супруги Ирины Вервельской, где воспитывают 30 детей. Своих, усыновлённых и приёмных.

За эти годы зрители вместе с руководителем региона бывали в разных районах региона, на разных объектах. В 2019-м и в 2020-м годах – на Сибайском карьере. Радий Хабиров проводил там совещания, встречался с жителями – вплоть до решения проблемы. И жители Башкортостана, да и всей России, благодаря телепроекту видели всё это в подробностях.

Уже в 2020 году, с началом пандемии, Радий Хабиров в рабочих поездках – в «красных зонах» ковид-госпиталей. Он встречался с врачами и пациентами и зрители понимали, как в республике строятся новые медучреждения, система здравоохранения меняется в сложный период времени и основное – какие люди трудятся в отрасли.

В 2021 году в программе рабочих поездок Радия Хабирова, а соответственно, и в выпусках телепроекта «Республика LIVE #дома» – VI Всемирная фольклориада CIOFF® и ​​финал национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). С 2022 года – СВО, отправка башкирских батальонов на боевое слаживание и поездки руководителя на передовую.

Производства, медучреждения, школы и сельские дома культуры, деловые делегации в Беларусь, Иран, Узбекистан, Казахстан, другие страны. Встречи с жителями, участниками СВО и их семьями, школьниками, студентами, предпринимателями и учёными. Выставки, форумы, спортивные соревнования – в основе программ телепроекта «Республика LIVE #дома» – ключевые моменты рабочих поездок руководителя региона, а значит – основное из этапов развития Башкортостана.

Редакторы проекта по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с пресс-службой Главы Башкортостана и с другими подразделениями Администрации Главы региона, а также министерствами, ведомствами, муниципальными образованиями.

В проекте «Республика LIVE #дома» – весь архив рабочих поездок Главы Башкортостана Радия Хабирова, отражение поручений, а также – аналитика того, что сделано.

Все выпуски телепроекта можно смотреть тут: https://bash.news/bst/respublika-live

Кроме эфира на телеканале БСТ проект продолжит выходить на телеканалах Россия 24, Башкортостан 24 и ОТР. Размещаются выпуски телепроекта и на онлайн-платформе «Смотрим.ру».

Автор проектов «Республика лайф #ДОМА» и «Республика лайф #АЛҒА» – Елена Прочаковская

Соавтор - главный режиссер телеканала БСТ Ярослава Феоктистова

Ведущий – Азат Гиззатуллин

Основные операторы – Марат Юнусов и Ильшат Казакулов

Старший звукоинженер – Тимур Сафин

Старший режиссер монтажа – Динар Ганеев

Старший редактор – Наталья Ярина