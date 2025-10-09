Боец из Башкирии последовал примеру брата и отправился на СВО

В нашей семье трое детей. Оба брата несут службу в зоне специальной военной операции. Старший брат работал в органах внутренних дел России. Выйдя на пенсию, решил поехать на СВО, чтобы охранять города, освобожденные нашими войсками. Позже принял решение отправиться на передовую, где служит командиром. Младший брат тоже захотел встать на защиту Родины. Конечно, я была против его решения. Но он человек слова: решил – значит, добьется своего.

сестра участника СВО