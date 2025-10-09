Боец из Башкирии последовал примеру брата и отправился на СВО

Жители Башкирии продолжают славные традиции предков, повторяя героические подвиги на полях сражений. Один из них — уроженец деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района с позывным «Рысь», пишут в издании «Кармаскалинская новь».

Фото №1 - Боец из Башкирии последовал примеру брата и отправился на СВО

С детства будущий военнослужащий занимался спортом и активно участвовал в общественной жизни района. После окончания школы его призвали в армию, где он служил в Республике Абхазия. После демобилизации вернулся домой и устроился на Куйбышевскую железную дорогу. До начала специальной военной операции работал в строительной сфере.

Когда родные и друзья отправились защищать страну, он не остался в стороне. Решение бойца подписать контракт во многом определил пример брата, который уже служил в зоне СВО.

В феврале этого года «Рысь» подписал контракт с Министерством обороны России и сейчас служит рядовым-штурмовиком.

В нашей семье трое детей. Оба брата несут службу в зоне специальной военной операции. Старший брат работал в органах внутренних дел России. Выйдя на пенсию, решил поехать на СВО, чтобы охранять города, освобожденные нашими войсками. Позже принял решение отправиться на передовую, где служит командиром. Младший брат тоже захотел встать на защиту Родины. Конечно, я была против его решения. Но он человек слова: решил – значит, добьется своего.

сестра участника СВО

Сейчас «Рысь» находится дома готовится к следующей командировке. После восстановления он снова вернется на передовую.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Кармаскалинская новь».

