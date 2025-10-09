Боец из Башкирии последовал примеру брата и отправился на СВО

Жители Башкирии продолжают славные традиции предков, повторяя героические подвиги на полях сражений. Один из них — уроженец деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района с позывным «Рысь», пишут в издании «Кармаскалинская новь».
С детства будущий военнослужащий занимался спортом и активно участвовал в общественной жизни района. После окончания школы его призвали в армию, где он служил в Республике Абхазия. После демобилизации вернулся домой и устроился на Куйбышевскую железную дорогу. До начала специальной военной операции работал в строительной сфере.
Когда родные и друзья отправились защищать страну, он не остался в стороне. Решение бойца подписать контракт во многом определил пример брата, который уже служил в зоне СВО.
В феврале этого года «Рысь» подписал контракт с Министерством обороны России и сейчас служит рядовым-штурмовиком.
Сейчас «Рысь» находится дома готовится к следующей командировке. После восстановления он снова вернется на передовую.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».