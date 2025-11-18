Боец СВО из Башкирии: «Нас просто так не взять»

Уроженец Хайбуллинского района добровольно заключил контракт в прошлом году. В зоне специальной военной операции он служит стрелком и занимается переброской штурмовиков на передовую, пишет издание «Хайбуллинский вестник».

После первого боевого задания военнослужащий получил ранение, но после лечения и реабилитации в госпитале вернулся домой.

Свой позывной «Шмель» объясняет просто. Еще в учебной части сослуживцы заметили, что он, подобно шмелю, успешно выполняет задачи, несмотря ни на что.

Говорили: «Ты как шмель – по всем законам аэродинамики летать не должен, а жужжишь и делаешь своё дело». Ну, а ещё шмель, если его тронуть, жалит сильно, прямо в самое сердце неприятеля. Так и остался за мной этот позывной. Мне нравится. позывной «Шмель»

До службы боец работал сварщиком на Севере. По словам военнослужащего, жизнь полна неожиданностей: раньше он держал в руках электрододержатель, а теперь — автомат.

Главной трудностью для «Шмеля» стало отсутствие привычного графика работы и понимание того, что каждое решение напрямую влияет на жизнь товарищей. Отдельно он упомянул сложность адаптации к постоянному шуму от стрельбы.

Перед выполнением боевых задач боец концентрируется исключительно на тактических деталях: маршруте, ориентирах и порядке действий при контакте с противником.

Любая лишняя эмоция – это роскошь, которая может стоить слишком дорого. Страх, конечно, есть. Кто говорит, что его нет, – тот лжёт. Но ты учишься им управлять, превращаешь его в концентрацию. Как спортсмен перед стартом. позывной «Шмель»

Оберег-бетеу, который ему дал брат, всегда находится при нем. Также он носит с собой карманный сборник молитв. Эти вещи, по его словам, помогают держаться в самые трудные моменты.

Особое значение «Шмель» придает боевому братству, отмечая, что уверенность в товарищах дает невероятные силы.

Мы как пчёлы в улье – по отдельности мы просто насекомые, а вместе – сила, с которой нельзя не считаться. Отсюда и мой позывной, наверное. позывной «Шмель»

Обращаясь к тем, кто находится в мирной жизни, боец попросил ценить простые радости.

Живите нормально и верьте, что мы победим. Цените жизнь. Цените этот хлеб, который можно спокойно купить в магазине, тишину за окном, возможность просто выйти и прогуляться с семьей. Мы за это боремся. Поддерживайте наших ребят. Любая помощь – от дрона, до простого письма – это знак: о нас помнят. За нами родные. А когда за твоей спиной вся страна – сдаваться нельзя. позывной «Шмель»

