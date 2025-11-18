Боец СВО из Башкирии: «Нас просто так не взять»

Уроженец Хайбуллинского района добровольно заключил контракт в прошлом году. В зоне специальной военной операции он служит стрелком и занимается переброской штурмовиков на передовую, пишет издание «Хайбуллинский вестник».
После первого боевого задания военнослужащий получил ранение, но после лечения и реабилитации в госпитале вернулся домой.
Свой позывной «Шмель» объясняет просто. Еще в учебной части сослуживцы заметили, что он, подобно шмелю, успешно выполняет задачи, несмотря ни на что.
До службы боец работал сварщиком на Севере. По словам военнослужащего, жизнь полна неожиданностей: раньше он держал в руках электрододержатель, а теперь — автомат.
Главной трудностью для «Шмеля» стало отсутствие привычного графика работы и понимание того, что каждое решение напрямую влияет на жизнь товарищей. Отдельно он упомянул сложность адаптации к постоянному шуму от стрельбы.
Перед выполнением боевых задач боец концентрируется исключительно на тактических деталях: маршруте, ориентирах и порядке действий при контакте с противником.
Оберег-бетеу, который ему дал брат, всегда находится при нем. Также он носит с собой карманный сборник молитв. Эти вещи, по его словам, помогают держаться в самые трудные моменты.
Особое значение «Шмель» придает боевому братству, отмечая, что уверенность в товарищах дает невероятные силы.
Обращаясь к тем, кто находится в мирной жизни, боец попросил ценить простые радости.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: «Хайбуллинский вестник».