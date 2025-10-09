Радий Хабиров подписал соглашение о совместном индустриальном парке с Таджикистаном

В рамках государственного визита президента Владимира Путина в Душанбе Радий Хабиров подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Глава Башкортостана стал единственным руководителем региона, который наряду с федеральными министрами вошёл в состав официальной делегации. Эксперты связывают это со значительным повышением статуса республики и укреплением её позиций на внешнеэкономической арене.
Ключевое событие. Глава Башкортостана принял участие в подписании соглашения о реализации проекта создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Мероприятие прошло в рамках государственного визита Президента России в Таджикистан. В присутствии глав двух государств, Владимира Путина и Эмомали Рахмона, руководитель региона Радий Хабиров обменялся экземплярами соглашения с председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султоном Рахимзодой.
Визит был не рабочим, а «государственным визитом Президента России», что придает ему высочайший уровень. Тот факт, что Башкортостан был представлен и активно участвовал в таком ключевом международном событии, является мощным сигналом и признанием. Это демонстрирует, что республика рассматривается федеральным центром как серьезный и надежный субъект, способный эффективно работать на внешнеполитическом и внешнеэкономическом «треке».
Глава Башкортостана подчеркнул, что будущий парк расположен на территории более 9 гектаров. Нашей Корпорации развития за счет федерального бюджета предстоит в два этапа реконструировать и модернизировать производственные корпуса. Еще одна задача — привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом. Благоприятную среду для сотрудничества создает высокая динамика роста таджикской экономики.
Важно отметить, что инициатива создания совместного индустриального парка исходила от таджикской стороны, что говорит о высоком доверии и заинтересованности в Башкортостане именно как в партнере. Этот проект является долгосрочным и стратегическим, который может стать платформой для вывода башкирских предприятий на перспективный рынок и создания совместных производств.
По мнению политологов, личная ответственность Главы Башкортостана за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка — это не только серьезный вызов, но и демонстрация способности Радия Хабирова выстраивать многоуровневое партнерство. И это повышает его имидж как эффективного управленца. Тем самым глава республики остается одним из ключевых губернаторов, отвечающих за контакты со странами Центральной Азии.
Визит в Таджикистан — это осознанный и стратегический шаг руководства республики по диверсификации внешнеэкономических связей. Для имиджа Башкортостана это — важнейший прецедент, открывающий двери для участия в других масштабных международных проектах.
И она будет иметь своё продолжение. Таджикистанский кейс говорит о том, что республика начинает позиционировать себя как центр трансфера технологий, поскольку именно Корпорация развития Башкортостана готовила проект индустриального парка, и она же будет отвечать за поиск резидентов.