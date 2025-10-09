Радий Хабиров подписал соглашение о совместном индустриальном парке с Таджикистаном

В рамках государственного визита президента Владимира Путина в Душанбе Радий Хабиров подписал соглашение о создании Российско-Таджикистанского индустриального парка. Глава Башкортостана стал единственным руководителем региона, который наряду с федеральными министрами вошёл в состав официальной делегации. Эксперты связывают это со значительным повышением статуса республики и укреплением её позиций на внешнеэкономической арене.

Ключевое событие. Глава Башкортостана принял участие в подписании соглашения о реализации проекта создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Мероприятие прошло в рамках государственного визита Президента России в Таджикистан. В присутствии глав двух государств, Владимира Путина и Эмомали Рахмона, руководитель региона Радий Хабиров обменялся экземплярами соглашения с председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Султоном Рахимзодой.

Визит был не рабочим, а «государственным визитом Президента России», что придает ему высочайший уровень. Тот факт, что Башкортостан был представлен и активно участвовал в таком ключевом международном событии, является мощным сигналом и признанием. Это демонстрирует, что республика рассматривается федеральным центром как серьезный и надежный субъект, способный эффективно работать на внешнеполитическом и внешнеэкономическом «треке».

Вообще, если говорить об отношениях с Таджикистаном, это новая страница. Я откровенно скажу. Я как-то думал, что в такие непростые времена мы, может быть, особо не будем искать новых партнёров. Но всё-таки нельзя на месте стоять, нужно искать новых партнёров. Тем более Таджикистан очень активно приглашает к сотрудничеству. Активно предлагает самые разные форматы сотрудничества. Мы достаточно большое количество времени уже готовили эту историю с индустриальным парком. Нам предложили его создать, нам предложили принять в этом участие. И мы, конечно, будем это делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана подчеркнул, что будущий парк расположен на территории более 9 гектаров. Нашей Корпорации развития за счет федерального бюджета предстоит в два этапа реконструировать и модернизировать производственные корпуса. Еще одна задача — привлечь в индустриальный парк резидентов. Ряд предприятий республики уже заинтересованы в этом. Благоприятную среду для сотрудничества создает высокая динамика роста таджикской экономики.

Таджикистан на самом деле поражает своей динамикой развития. У них ВВП каждый год растёт от 8 до 10 процентов. Это очень серьёзные показатели. И я полагаю, что здесь мы тоже найдем какие-то точки роста. Ну и, как всегда, это торгово-экономическое, культурное, гуманитарное сотрудничество, туристическое и т. д. Я встречался с представителями туризма. Здесь, я точно говорю, есть что посмотреть. И очень безопасный регион. Всё-таки мы помним, Таджикистан в 90-е годы был не самым безопасным. Поэтому есть чем заниматься. Просто всё это надо делать последовательно и ответственно. Я думаю, что у нас получится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Важно отметить, что инициатива создания совместного индустриального парка исходила от таджикской стороны, что говорит о высоком доверии и заинтересованности в Башкортостане именно как в партнере. Этот проект является долгосрочным и стратегическим, который может стать платформой для вывода башкирских предприятий на перспективный рынок и создания совместных производств.

Для республики это новая экономическая возможность, это торгово-экономический партнёр, который поможет решить, мне кажется, несколько экономических задач. Таджикистан заинтересован в том, чтобы развивать транспортно-логистические возможности своего государства. Башкирия как субъект России рассматривает прежде всего инвестиционные возможности Душанбе. Артур Сулейманов, кандидат политических наук, эксперт-аналитик центра геополитических исследований «Берлек-Единство»

По мнению политологов, личная ответственность Главы Башкортостана за создание Российско-Таджикистанского индустриального парка — это не только серьезный вызов, но и демонстрация способности Радия Хабирова выстраивать многоуровневое партнерство. И это повышает его имидж как эффективного управленца. Тем самым глава республики остается одним из ключевых губернаторов, отвечающих за контакты со странами Центральной Азии.

Полагаю, что подобного рода деятельность носит не только региональный, а носит федеральный характер, что делает республику важным элементом государственной политики. И здесь совершенно очевидно, что те возможности, которые предоставляются РБ в распоряжении в том числе федерального центра, они играют очень серьёзную роль, повышая статус самого региона в составе России. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации

Визит в Таджикистан — это осознанный и стратегический шаг руководства республики по диверсификации внешнеэкономических связей. Для имиджа Башкортостана это — важнейший прецедент, открывающий двери для участия в других масштабных международных проектах.

Очень хорошие итоги визита. То, чего хотели, мы добились. Мы сознательно шли на это. Соглашения подписаны. Важно подчёркиваю, что мы делаем это в рамках официального государственного визита Президента в Таджикистан, что немаловажно. Поэтому я думаю, что здесь хорошая история. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан