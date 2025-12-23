Радий Хабиров встретился с ректором Московского авиационного института

Радий Хабиров обсудил потенциальное сотрудничество республики с членом президиума Совета по науке и образованию при Президенте Михаилом Погосяном. Глава Башкортостана встретился с российским авиаконструктором, ректором Московского авиационного института сегодня в столице.

Как рассказал в соцсетях Радий Хабиров, Михаил Погосян – легенда авиастроения. Он внёс огромный вклад в развитие боевой и гражданской авиации. Стороны обсудили развитие сотрудничества с Уфимским университетом науки и технологий, совместные проекты и возможные точки соприкосновения. Подробности последуют в течение дня.