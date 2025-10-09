В Уфе участнику СВО восстановили часть лица после боевой травмы

Уникальную операцию провели челюстно-лицевые хирурги больницы №21 при содействии ученых Башгосмедуниверситета. С помощью 3D-моделирования ученые создали точный макет черепа и передали врачам. Те в свою очередь изготовили и установили пациенту индивидуальный имплантат, который идеально подходит к костным дефектам и повышает надежность фиксации.

Серьезную травму лица участник СВО получил на передовой. Ранение повредило стенки глазницы, частично нарушило чувствительность и сильно повлияло на остроту зрения. Требовалась операция.

Боец стал третьим пациентом, которого прооперировали по новой технологии. Точная 3D-модель черепа позволила врачам заранее изготовить индивидуальный имплантат, идеально повторяющий форму поврежденной области.

3D-макет черепа для планирования операции разработали в лаборатории аддитивных технологий БГМУ. Его создали на основании данных компьютерной томографии, которая позволила учесть все анатомические особенности, патологии и ранение пациента.

Использование 3D-печати для восстановления здоровья пациентов — одно из успешных направлений сотрудничества лаборатории аддитивных технологий БГМУ с практической медициной. Значимыми проектами стали также производство индивидуальных стент-графтов для операций на аорте и создание артикулирующих спейсеров для тазобедренного сустава, которые позволили успешно провести более 70 сложных операций.