Участник СВО из Башкирии приехал в отпуск и рассказал о боевом пути

Боец специальной военной операции, 23-летний Линад Гимазов, известный на передовой под позывным «Каскадер», прибыл домой в краткосрочный отпуск. Он вырос в деревне Султанбеково Аскинского района.
Здесь он окончил местную школу, где запомнился педагогам и одноклассникам как трудолюбивый, отзывчивый и ответственный юноша, активный участник школьных мероприятий и спортивных соревнований. В 2018 году, после окончания 9 класса, Линад поступил в Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж в селе Аскино. Проучившись два года и десять месяцев, он получил специальность тракториста-машиниста.
В ноябре 2021 года боец был призван на срочную службу в войска противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированные в городе Клинцы Брянской области. Через год, в ноябре 2022 года, Линад, честно отдав долг Родине, вернулся домой.
Последующие два года Линад работал вахтовым методом на Севере. Однако в октябре 2024 года он принял решение, которое изменило его жизнь: добровольно подписал контракт и отправился за «ленточку».
Линад попал в 1430-й гвардейский мотострелковый полк — тактическое формирование Сухопутных войск РФ, 42-я дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, служит в артиллерийском расчете. Свои первые боевые задачи он выполнял на Ореховском направлении в Запорожской области, а сейчас его часть действует в Херсонской области.
Свой отпуск Линад посвятил встречам с родными, друзьями, педагогами и учениками Султанбековской школы. Для него это была возможность набраться сил, поделиться мыслями и укрепить связь с малой родиной.
Уже через несколько дней «Каскадер» вернется в свою часть, чтобы снова приступить к выполнению боевых задач, пишут в издании «Аскинская новь».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Аскинская новь».