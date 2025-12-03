Участник СВО из Башкирии приехал в отпуск и рассказал о боевом пути

Наш полк еще называют «московским», потому что он сформирован в октябре 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Московской области. 25 января 2024 года Указом Президента России 1430-му мотострелковому полку за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, стойкость и мужество присвоено почетное звание «Гвардейский». Я нахожусь в одном строю с призванными из Подмосковья. Состав нашей группы многонационален, и большинство моих товарищей старше меня по возрасту. Между нами установились теплые, дружеские отношения; взаимопомощь и поддержка на передовой — обычное дело. Именно там, перед лицом опасности, приходит осознание истинной ценности жизни, ее смысла, начинаешь особенно ценить простые вещи — горячую еду или чистую воду. Это учит нас, что в мирной, обеспеченной жизни необходимо ценить спокойствие и согласие, избегать недовольства и стремиться к благодарности за то, что имеем.

