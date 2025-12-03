Участник СВО из Башкирии приехал в отпуск и рассказал о боевом пути

Боец специальной военной операции, 23-летний Линад Гимазов, известный на передовой под позывным «Каскадер», прибыл домой в краткосрочный отпуск. Он вырос в деревне Султанбеково Аскинского района.

Фото №1 - Участник СВО из Башкирии приехал в отпуск и рассказал о боевом пути

Здесь он окончил местную школу, где запомнился педагогам и одноклассникам как трудолюбивый, отзывчивый и ответственный юноша, активный участник школьных мероприятий и спортивных соревнований. В 2018 году, после окончания 9 класса, Линад поступил в Башкирский сельскохозяйственный профессиональный колледж в селе Аскино. Проучившись два года и десять месяцев, он получил специальность тракториста-машиниста.

В ноябре 2021 года боец был призван на срочную службу в войска противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированные в городе Клинцы Брянской области. Через год, в ноябре 2022 года, Линад, честно отдав долг Родине, вернулся домой.

Последующие два года Линад работал вахтовым методом на Севере. Однако в октябре 2024 года он принял решение, которое изменило его жизнь: добровольно подписал контракт и отправился за «ленточку».

Разве можно оставаться дома, когда Отчизне грозит беда, когда наши воины сражаются? Узнав, что мои товарищи, уже имеющие армейский опыт, также заключили контракты, я понял, что ради безопасности государства, ради надежды на лучшее мой долг — быть рядом с ними.

Линад попал в 1430-й гвардейский мотострелковый полк — тактическое формирование Сухопутных войск РФ, 42-я дивизия 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, служит в артиллерийском расчете. Свои первые боевые задачи он выполнял на Ореховском направлении в Запорожской области, а сейчас его часть действует в Херсонской области.

Наш полк еще называют «московским», потому что он сформирован в октябре 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Московской области. 25 января 2024 года Указом Президента России 1430-му мотострелковому полку за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, стойкость и мужество присвоено почетное звание «Гвардейский». Я нахожусь в одном строю с призванными из Подмосковья. Состав нашей группы многонационален, и большинство моих товарищей старше меня по возрасту. Между нами установились теплые, дружеские отношения; взаимопомощь и поддержка на передовой — обычное дело. Именно там, перед лицом опасности, приходит осознание истинной ценности жизни, ее смысла, начинаешь особенно ценить простые вещи — горячую еду или чистую воду. Это учит нас, что в мирной, обеспеченной жизни необходимо ценить спокойствие и согласие, избегать недовольства и стремиться к благодарности за то, что имеем.

Свой отпуск Линад посвятил встречам с родными, друзьями, педагогами и учениками Султанбековской школы. Для него это была возможность набраться сил, поделиться мыслями и укрепить связь с малой родиной.

Уже через несколько дней «Каскадер» вернется в свою часть, чтобы снова приступить к выполнению боевых задач, пишут в издании «Аскинская новь».

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Аскинская новь».

