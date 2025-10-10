Заморозки и аномальное тепло: синоптики о погоде в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды на 10 и 11 октября.

Фото №1 - Заморозки и аномальное тепло: синоптики о погоде в Башкирии

Сегодня, 10 октября, осадков на территории республики не ожидается. Ветер южный и  юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от +2 до +7°С, в некоторых районах похолодает до -3°С. Днем — до +14, +19°С.

В субботу, 11 октября, на северо-востоке региона возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный, днем порывистый. Ночью температура останется в пределах +2, +7°С, местами заморозки до -3°С, а днем  — до +12, +17°С.

