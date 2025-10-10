В Башкирии произошло пять природных пожаров

В Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают следить за пожарной ситуацией в регионе.
За прошедшие сутки на территории республики был зарегистрирован 1 лесной пожар в Баймакском лесничестве. Также выявлены и ликвидированы 4 случая горения сухой травы: в Абзелиловском районе между населенными пунктами Аскарово и Кужаново, в Стерлибашевский районе вблизи населенного пункта Юмагузино, в Учалинском районе вблизи деревни Мусино и в Куюргазинском районе вблизи деревни Ковалевка.
С начала года возникло 19 очагов лесных пожаров на общей площади более 55 га и 365 загораний сухой растительности на общей площади более 1360 га.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.