В Башкирии стартует операция «Трезвый водитель»

В Башкирии сотрудники ГАИ усилят проверки водителей в связи с приближающимися выходными. На протяжении трех дней на территории республики будет проходить операция «Трезвый водитель».
Как сообщили в ГАИ, цель мероприятия — предотвратить нарушения ПДД, связанные с вождением в состоянии опьянения, а также управлением транспортными средствами без прав или при лишении водительского удостоверения. Особое внимание уделят перевозке детей.
В рамках операции пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального числа сотрудников, особенно в местах проведения праздничных мероприятий.
Для улучшения дорожной ситуации на аварийно-опасных участках будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. Они будут нести службу на следующих трассах:
— Дюртюли-Нефтекамск (Дюртюлинский и Краснокамский районы);
— Уфа-Янаул (Благовещенский и Бирский районы);
— М-5 Чишмы-Аксеново-Киргиз Мияки (Чишминский и Давлекановкий районы);
— Уфа-Инзер-Белорецк (Уфимский, Кармаскалинский и Архнагельский районы);
— Благовещенск-Павловка (Благовещенский район);
— Уфа-Янаул (Бирский, Мишкинский, Бураевский районы);
— Западный обход г. Уфы (Уфимский район).
Фото: ГАИ РБ.