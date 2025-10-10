В Башкирии стартует операция «Трезвый водитель»

В Башкирии сотрудники ГАИ усилят проверки водителей в связи с приближающимися выходными. На протяжении трех дней на территории республики будет проходить операция «Трезвый водитель».

Как сообщили в ГАИ, цель мероприятия — предотвратить нарушения ПДД, связанные с вождением в состоянии опьянения, а также управлением транспортными средствами без прав или при лишении водительского удостоверения. Особое внимание уделят перевозке детей.

В рамках операции пройдут массовые проверки водителей с привлечением максимального числа сотрудников, особенно в местах проведения праздничных мероприятий.

Для улучшения дорожной ситуации на аварийно-опасных участках будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. Они будут нести службу на следующих трассах:

— Дюртюли-Нефтекамск (Дюртюлинский и Краснокамский районы);

— Уфа-Янаул (Благовещенский и Бирский районы);

— М-5 Чишмы-Аксеново-Киргиз Мияки (Чишминский и Давлекановкий районы);

— Уфа-Инзер-Белорецк (Уфимский, Кармаскалинский и Архнагельский районы);

— Благовещенск-Павловка (Благовещенский район);

— Уфа-Янаул (Бирский, Мишкинский, Бураевский районы);

— Западный обход г. Уфы (Уфимский район).