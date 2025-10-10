В Уфе прошел благотворительный концерт Петра Дранги

В Уфе прошел благотворительный концерт заслуженного артиста России Петра Дранги. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на лечение детей, находящихся под опекой благотворительного фонда «Особенные дети». Он помогает тяжело больным детям раннего возраста с нарушениями развития.
Концерт прошел при поддержке депутата Государственной Думы Натальи Орловой. Мероприятие также посетила председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. В программе прозвучали авторские композиции с участием симфонического оркестра.