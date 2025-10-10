Супруги из Уфы отмечают золотую свадьбу

Полвека вместе, рука об руку. Золотую свадьбу отметили жители Уфы Динар и Рамиля Юмагужины. Торжественная церемония прошла в одном из ЗАГСов столицы. Сама Рамиля Юмагужина проработала в органах записи актов гражданского состояния 25 лет, а супруг – почти столько же на радио «Юлдаш».

Словно 50 лет назад, они снова под марш Мендельсона счастливые заходят в ЗАГС. Рядом друзья и близкие, для невесты в руках букеты цветов. За стойкой регистратор – сегодня юбилярам вопросов не задают, они как сказали друг другу да полвека назад, так и остались верны своему решению.

Когда познакомились, Динар Юмагужин учился в 10-м классе, Рамиля была студенткой педучилища. Строить семью никто из них тогда не планировал. Но ухаживал за молодой и симпатичной девушкой парень настойчиво. Его выбор одобрил старший брат, слово которого было авторитетно.

Учились, работали, были верны слову и делу. Динар Канзафарович – технарь, сейчас уже заслуженный связист республики. 20 лет отработал на радио «Юлдаш». Прошел путь от инженера до начальника цеха радиовещания и звукозаписи. Хорошо работающая техника в то время – его заслуга. Рамиля Юмагужина окончила филфак, работала корреспондентом, затем в Госсобрании республики, в Конституционном суде, а после четверть века в органах записи актов гражданского состояния, была начальником Управления ЗАГС республики. Впрочем, это неудивительно – характер такой, что могла организовать любой коллектив.

Командовать дома тоже было не запрещено. Ссориться иногда приходилось, но здесь, говорят они хором, важно знать особенности друг друга, идти навстречу и искать компромиссы.

С 2003 года в Башкортостане чествуют пары, прожившие вместе десятки лет. Рамиля Юмагужина, тогда работавшая в ЗАГСе, сама писала текст поздравлений для юбиляров. А сегодня слушает его вместе с мужем, с которым они перешагнули золотой рубеж.